Eurico Couto 'responde' a Jorge Jesus: «Não temos jogadores de 2.º Liga. Isso é mentira»

É de peito aberto que o Paredes pretende encarar o Benfica no jogo deste sábado, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. A diferença abismal entre os dois orçamentos não intimida a equipa do Campeonato de Portugal e, por isso, o lema que se ouve passa pela vontade de ultrapassar os encarnados, para escrever uma página dourada na história do clube.





"O orçamento do Benfica é de 100 milhões, mas não vamos olhar a isso, caso contrário este jogo não faria sentido", justificou Eurico Couto, técnico do Paredes, optando por focar-se na crença dos jogadores e esperar que o estímulo supere as adversidades: "O Benfica tem sempre grandiosíssimos jogadores e será sempre uma grande equipa. Na nossa cabeça existe a enorme convicção de que podemos ganhar, apesar das poucas probabilidades, mas não fazia sentido pensar de outra forma. É um jogo que traz um entusiasmo diferente e é uma oportunidade única para muitos jogadores."O treinador do Benfica referiu que o Paredes tem no plantel jogadores que já passaram pela 2ª Liga, mas foi desmentido por Eurico Couto. "Isso é mentira, não temos nenhum jogador no plantel que tenha feito carreira de 2.ª Liga. Somos uma equipa que vem mesmo das divisões inferiores e com jogadores da sua formação que nunca passaram pelos escalões nacionais nas camadas jovens", explicou o técnico, aproveitando para elogiar JJ: "Ataca bem em profundidade, exagera no jogo interior, mas não posso dizer muito mais, porque ele, como mestre da tática e com 40 anos de carreira, poderá aproveitar alguma coisa que eu diga."