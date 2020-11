Eurico Couto: «Temos orgulho naquilo que fizemos»

Apesar da derrota diante do Benfica e o afastamento da Taça de Portugal, Eurico Couto era um treinador feliz por aquilo que o seu Paredes fez este sábado no embate com a turma da Luz. Na análise ao encontro, técnico enalteceu a forma como o Paredes surgiu organizado e pelo facto de, em face da forma como atuaram, o Benfica não ter sido "capaz de criar".





"Temos orgulho naquilo que fizemos, na nossa organização, na estratégia, e acho que fomos uma equipa extremamente organizada. Não acho que tenha sentido que pudesse arriscar mais, tivemos alguns défices no nosso jogo ofensivo, também por mérito do Benfica. Temos de olhar hoje mais para aquilo que o Benfica não foi capaz de criar. Quando sofremos o golo, fomos um pouco mais pressionantes, porque os jogadores soltaram-se mais. Para mim, perder é perder. Hoje, temos orgulho no que fizemos, mas não deixámos de perder, e a cara de quem ganha não é a cara de quem perde".