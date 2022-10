Evitar "surpresa" em plena rotação

Atento à ambição do S. Martinho, o técnico do Casa Pia, Filipe Martins, garante que vai "rodar alguns jogares", mas deixa o alerta: "As equipas encaram estes jogos como uma oportunidade. Temos de respeitar ao máximo o adversário porque na Taça há sempre surpresas e nós não queremos fazer parte desse rol." Já José Bizarro confessou que "o grupo está motivado e tem fé em passar a eliminatória". "Nós, com as nossas armas, vamos tentar contrariar o favoritismo que pertence ao Casa Pia, sem dúvida", admitiu o técnico.





: A. Z./P. A.