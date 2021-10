Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fábio Marinheiro: «Não lutámos de igual para igual, mas tentámos fazer uma 'gracinha'» As declarações do defesa do Belenenses após goleada sofrida ante o Sporting, para a Taça





• Foto: Pedro Ferreira