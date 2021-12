Fábio Veríssimo apita o clássico entre FC Porto e Benfica na Taça de Portugal

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nomeou Fábio Veríssimo, árbitro da Associação de Futebol de Leiria, para apitar o clássico entre FC Porto e Benfica, que se realiza esta quinta-feira (20h45), em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. Pedro Mota e Pedro Martins serão assistentes deste encontro, com Gustavo Correia a desempenhar funções de quarto árbitro. Luís Godinho será VAR nesta partida, com auxílio de Valter Rufo (AVAR).Já Rui Costa estará em Pina Manique para apitar o Casa Pia-Sporting, duelo que contará com os assistentes Nuno Manso e Carlos Martins e com Flávio Lima como quarto árbitro. Fábio Melo desempenhará funções de VAR e terá o auxílio de Sérgio Jesus.Árbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Luciano Maia4.º árbitro: João CasegasVAR: Hélder MalheiroAVAR: Gonçalo FreireÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: João Bessa Silva e Carlos Campos4.º árbitro: David SilvaVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui CidadeÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro4.º árbitro: João AfonsoVAR: Hugo SilvaAVAR: Nélson PereiraÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e Carlos Martins4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Marco Vieira4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Rui OliveiraAVAR: Nélson CunhaÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ribeiro e André Dias4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Luís FerreiraAVAR: Jorge FernandesÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Pedro Felisberto e Ricardo Santos4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Vasco SantosAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Mota e Pedro Martins4.º árbitro: Gustavo CorreiaVAR: Luís GodinhoAVAR: Valter Rufo