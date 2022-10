Fabril-Académico de Viseu, 2-6: viseenses golearam apesar de um ligeiro susto

O Académico de Viseu, da Liga SABSEG, goleou este domingo por 6-2 o Fabril, do Campeonato de Portugal, e qualificou-se, no Barreiro, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, apesar de um momentâneo 'apagão'.

Os beirões estiveram a vencer por 3-0, mas permitiram ao adversário do quarto escalão competitivo nacional reentrar na discussão do resultado, ao reduzir para 3-2 ainda na primeira parte, antes de consumarem a goleada já na segunda metade do encontro.

Os beirões embalaram desde cedo para o que parecia vir a ser um triunfo tranquilo e chegaram ao 3-0 antes de metade da primeira parte, com um golo de André Clóvis (seis minutos) a abrir o caminho antes do 'bis' de Gautier Ott (20 e 22).

Mas o Fabril, que até então parecia não ter argumentos para contrariar a superioridade dos visitantes, foi-se acercando da baliza de Janota, sobretudo em lances de bola parada, e reentrou na discussão da eliminatória com uma grande penalidade de Fabrício Garcia (25) e um livre direto cobrado por França (37).

A equipa orientada por Jorge Costa, 'atordoada' pela reação do Fabril, demorou a reagir e só no período de compensação da primeira parte voltou a distanciar-se, através de Jonathan Toro (45+4), assistido por Famana Quizera.

No segundo tempo, apesar do 'atrevimento' do Fabril, que nunca deixou de procurar surpreender a equipa do segundo escalão, a equipa de Jorge Costa acabou por consumar a goleada sem grandes dificuldades, com um cabeceamento de André Almeida (60) e um remate oportuno de Famana Quizera (81).

Jogo no Estádio Alfredo da Silva, no Lavradio.

Fabril - Académico de Viseu, 2-6.

Ao intervalo: 2-4.

Marcadores:

0-1, André Clóvis, 06 minutos.

0-2, Gautier Ott, 20.

0-3, Gautier Ott, 22.

1-3, Fabrício, 25 (grande penalidade).

2-3, França, 37.

2-4, Jonathan Toro, 45+4.

2-5, André Almeida, 60.

2-6, Famana Quizera, 81.

- Fabril: Júnior Alves, Fred Correia, Fábio Marinheiro (Gonçalo Santos, 70), Diogo Branco, Tiago Simões, França, André Amaral, Fabrício Garcia (Hugo Caeiro, 81), Vasco Ramalho (André Pimenta, 57), Álvaro Amado (Vítor Fati, 70) e Diogo Ramos (Ivan Reis, 57).

(Suplentes: Filipe Neves, Pedro Monteiro, Rony Cruz, Ivan Reis, André Pimenta, Vítor Fati, Gonçalo Santos, Diogo Semedo e Hugo Caeiro).

Treinador: João Nuno.

- Académico de Viseu: Ricardo Janota, Tiago Mesquita (Rafael Bandeira, 64), André Almeida, Arthur Chaves, Vítor Bruno, Chris Ndwuarugira, Soufiane Messeguem (Paná, 64), Jonathan Toro (Ricardo Ramírez, 79), Famana Quizera, Gautier Ott (Yuri Araújo, 49) e André Clóvis (Capela, 79).

(Suplentes: Domen Gril, Yuri Araújo, Ricardo Ramírez, Kauã Oliveira, Rafael Bandeira, Javier Currás, Tomás Silva e Paná).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Almeida (31), Gautier Ott (45), Vítor Bruno (50), Arthur Chaves (64), Fred Correia (73), Vítor Fati (84') e Hugo Caeiro (89).

Assistência: cerca de 400 espetadores.