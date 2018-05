GUEDES HISTÓRICO. O avançado do Aves bisou pela primeira vez na época que acabou com 5 golos e logo em palco tão digno.

BRAGA ASSISTE. Nildo conseguiu 5 assistências para golo em 2018/19. Braga ficou perto e chegou ontem à 4.ª no lance do 1-0 de Guedes.

TRÊS SEGUIDAS. O Sporting foi pela terceira vez consecutiva numa final do Jamor a perder para o intervalo. Perdera com a Académica e ganhara ao Sp. Braga nas grande penalidades, em 2015.

OUTRA VEZ. Montero entrou para a segunda parte e voltou a marcar no Jamor, tal como tinha acontecido precisamente na final de 2015, frente ao Sp. Braga. O último jogador a marcar em duas finais da Taça foi Gaitán.

BATTAGLIA. O Sporting fez ontem o 60.º jogo da época e Battaglia fez história ao tornar-se o jogador do clube com mais jogos numa só época, com 57, batendo João Moutinho, Rui Patrício e Bruno Fernandes, todos com 56.

TAL COMO ANDRÉ SILVA. Guedes fez como o ex-avançado do FC Porto, que também bisou na final de 2015. Os últimos portugueses com este feito foram Diamantino, Futre e João Vieira Pinto.

AVES À PRIMEIRA. O Chaves tinha sido a última equipa estrear-se no Jamor, em 2010, perdendo frente ao FC Porto, mas o Aves não fez por menos e ganhou logo na estreia, culminando um período de 13 jogos seguidos na Taça só com uma derrota.