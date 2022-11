Famalicão bate Dumiense e segue em frente na Taça de Portugal

O Famalicão não facilitou na receção ao Dumiense, em jogo a contar para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal, e conseguiu um confortável triunfo por 4-1. Desta forma, a equipa comandada por João Pedro Sousa segue para os oitavos-de-final da prova rainha do futebol português.

Tal como já tinha acontecido na eliminatória anterior, frente ao Trofense, o Famalicão não promoveu grandes alterações, sendo mesmo as maiores novidades as inclusões no onze de Martin Aguirregabiria e de Cádiz. De resto, o avançado venezuelano assumiu papel de destaque na partida, isto na medida em que bisou. Apesar de o encontro ter arrancado numa toada algo equilibrada, os famalicenses abriram o ativo aos 19’, altura em que Cádiz respondeu com um remate de belo efeito a um cruzamento de Iván Jaime. Já depois de Rashid, o mais inconformado do Dumiense, ter testado a atenção de Luiz Júnior, Cádiz voltou a festejar aos 28’, agora de cabeça na sequência de um cruzamento de Colombatto. Sem forçar muito, o Famalicão acabou por chegar ao 3-0 ainda antes do intervalo, por intermédio de Zaydou Youssouf.

Na etapa complementar, nota de destaque para os grandes golos de Colombatto, de livre direto aos 48’, e de Rashid, aos 67’. Até ao final, o 4-1 não viria a sofrer alterações e o Famalicão garantiu assim a continuidade na Taça de Portugal.