Famalicão vence confortavelmente o Oriental e segue em frente na Taça de Portugal

O primodivisionário Famalicão bateu (3-0) este sábado o Oriental, equipa que milita no Campeonato de Portugal, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, num encontro em que os golos minhotos surgiram apenas na segunda metade da partida.





O primeiro golo da partida foi apontado logo no arranque da segunda parte por Gil Dias (51'), vantagem que os homens orientada por João Pedro Sousa viriam a aumentar pouco tempo depois por Ruizinho (68'). Já perto do final do encontro, e com a qualificação para a 4.ª eliminatória já quase garantida, foi a vez do central Diogo Queirós selar o resultado final em 3-0.