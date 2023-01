Famalicão vence Leixões no prolongamento e é o primeiro apurado para os quartos de final da Taça de Portugal

Guarda-redes do Leixões ganhou penálti e levou jogo com o Famalicão para prolongamento Guarda-redes do Leixões ganhou penálti e levou jogo com o Famalicão para prolongamento

O Famalicão foi a casa do Leixões vencer por 2-1, após prolongamento, e é o primeiro clube a marcar presença nos quartos de final da Taça de Portugal.Penetra fez o primeiro golo, aos 79 minutos, e Thalis Henrique empatou aos 90'+8, para os homens da casa, para grande festa no Estádio do Mar. O golo aconteceu na sequência de penálti cometido por Cádiz sobre o guarda-redes Stefanovic, que subiu à área contrária nos últimos instantes.Seria do avançado venezuelano o golo do triunfo minhoto, aos 108 minutos, mas acabaria por não findar a partida. Viu o segundo cartão amarelo e recebeu ordem de expulsão aos 114 minutos.