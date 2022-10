Farense elimina Benfica e Castelo Branco da Taça de Portugal

O Farense venceu este sábado por 1-0 na visita ao Benfica de Castelo Branco, na segunda eliminatória da Taça de Portugal, com os locais a dominarem o jogo e a desperdiçarem uma 'mão cheia' de oportunidade de golo.

O Farense, da 2.ª Liga, foi a Castelo Branco carimbar a passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal, com um golo de Marco Matias a ser suficiente para afastar o Benfica de Castelo Branco, que teve o domínio do jogo praticamente durante os 90 minutos, mas ficou reduzido a 10 unidades por expulsão do guarda-redes André Caio, aos 68.

Logo no primeiro minuto, os locais, que militam no Campeonato de Portugal, fizeram o primeiro remate à baliza do Farense, com Lumungo a proporcionar uma boa defesa a Defendi.

Nos primeiros 10 minutos da partida, o Benfica e Castelo Branco não permitiu que os algarvios saíssem do seu meio campo e conseguiu criar mais duas oportunidades de golo.

Só a partir daí, os homens liderados por Vasco Faísca conseguiram aproximar-se das redes defendidas por André Caio, mas sem criar situações de perigo.

Contra a corrente do jogo, o Farense chegou ao golo aos 20 minutos, numa jogada de contra-ataque, que culminou num cruzamento para a área do Benfica e Castelo Branco e, após insistência dos homens de Faro, Marco Matias conseguiu cabecear para o golo.

Os albicastrenses reagiram bem ao golo sofrido e voltaram à carga sem nunca baixar os braços.

Na segunda parte, o Benfica e Castelo Branco voltou a dominar o jogo até que, ao minuto 68, André Caio foi expulso com um vermelho direto, após sair da baliza e atingir Harrimiz.

A partir da expulsão e com menos um jogador, os albicastrenses não baixaram os braços, apesar de o Farense ter equilibrado mais o jogo.

Contudo, nos últimos 10 minutos da partida, os locais voltaram a pressionar o Farense e criaram algumas oportunidades para chegar ao empate, mas falharam na finalização.

Jogo disputado no Estádio do Vale do Romeiro

Benfica de Castelo Branco-Farense, 0-1

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Marco Matias, 20 minutos.

Equipas:

- Benfica e Castelo Branco: André Caio, Cândido (Nascimento, 56), Ronaldo, Nhaga (Preto, 71), Lumungo, Rodrigo Dias, Carioca, Bonito (Ivan, 71), Ken, Andrezo (Yannik, 71) e Renato (Nani, 56).

(Suplentes: Yannik, Darlan, Akpey, Ivan, Nani, Preto, Nascimento, Daniel, Gonçalo).

Treinador: João Mateus.

- Farense: Rafael Defendi, Bandarra, Zach Muscat, Gonçalo Silva, Diogo Viana (Abner, 79), Marcos Paulo, Cláudio Falcão (Vítor Gonçalves, 57), Cristian Ponde (Lucas, 57), Marco Matias (Vasco Lopes, 79), Elves Baldé (Harramiz, 57) e Rui Costa.

(Suplentes: Ricardo Velho, Robson, Vasco Lopes, Lucas, Diogo Paulo, Abner, Talocha, Harramiz, Vítor Gonçalves).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cândido (16), Diogo Viana (40), Bonito (46), Elves Baldé (49), Ronaldo (49), Nani (65) e Abner (90+2). Cartão vermelho direto para Caio (68).

Assistência: cerca de 400 espetadores.