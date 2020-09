Fátima inscreve jogadores a tempo da 1ª eliminatória da Taça de Portugal

A SAD do Fátima inscreveu os jogadores a tempo da 1ª eliminatória da Taça de Portugal, amanhã, frente ao Oleiros. O impedimento que recaía sobre a equipa, por dívidas a dois ex-jogadores, foi levantado, evitando que esta somasse a segunda falta de comparência, depois de não ter defrontado o Caldas na 1ª jornada da Série F do Campeonato de Portugal. Pelo facto de a autarquia de Ourém não ceder o estádio – devido a dívidas relativas às últimas épocas –, a partida vai realizar-se no campo do Ouriquense, no Cartaxo, a cerca de 70 quilómetros de Fátima.

Beira-Mar hoje em ação

A 1ª eliminatória da Taça de Portugal conta com a presença de dois vencedores e o Beira-Mar defronta hoje o Oliveira do Hospital, enquanto o Estrela da Amadora viaja até aos Açores – tal como na 1ª jornada do Campeonato de Portugal –, desta vez para defrontar o São Roque.

Refira-se que três equipas açorianas já desistiram da competição. A Sporting Guadalupe, Madalena e Fayal Sport, equipas que iam defrontar, respetivamente, Alverca, Barreirense e Oriental Dragon, no continente, juntou-se ontem o Lusitânia, que ia ter pela frente o Real, em Massamá.