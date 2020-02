FC Porto vence Ac. Viseu e junta-se ao Benfica na final da Taça de Portugal

O FC Porto venceu em casa o Académico de Viseu por 3-0 e apurou-se para a final da Taça de Portugal, onde irá defrontar o Benfica. Depois do empate (1-1) na 1.ª mão, os portistas foram mais fortes no Dragão, com golos de Alex Telles, Zé Luís e Sérgio Oliveira.





Veja os principais lances AQUI