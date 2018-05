Continuar a ler

A FPF gastou no ano passado uma verba a rondar os 100 mil euros, valor que deverá ser superior para o próximo domingo, na final entre Sporting e Aves.



O policiamento em torno da final da Taça de Portugal é pago pela Federação Portuguesa de Futebol.Segundo fonte do organismo presidido por Fernando Gomes, é esta insituição a responsável pelos custos da segurança no Jamor, contrariando assim as declarações de Rui Rio. O homem-forte do PSD tinha alertado que o policiamento era sustentado pelos "impostos dos portugueses".

Autor: Luís Miroto Simões