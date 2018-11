Feirense apura-se para oitavos da Taça e agudiza crise do Marítimo

O Feirense venceu este domingo o duelo de primodivisionários com o Marítimo, ao impor-se na Madeira por 3-0, qualificando-se para os oitavos de final da Taça de Portugal e colocando os insulares em situação ainda mais delicada.Um bis de João Silva, aos 11 e 62 minutos, e um golo de Luís Machado, aos 38, deram a vitória ao conjunto de Santa Maria da Feira, que vinha de duas derrotas, impondo o quinto desaire consecutivo dos 'verde rubros', que não ganham há 10 jogos.Num duelo entre os dois piores ataques da Liga NOS (Marítimo com seis golos e Feirense com sete), a equipa da casa começou bem a partida e dispôs da primeira ocasião, logo aos seis minutos, com Joel a cabecear às malhas laterais da baliza, dando a ilusão de ter marcado.Acabou por ser o Feirense a mostrar melhor eficácia, inaugurando o marcador contra a corrente do jogo, através de um belo remate de João Silva, de fora da área, aos 11 minutos.O Marítimo voltou a criar oportunidades, mas sem sucesso, e a falta de confiança foi pesando no conjunto madeirense, o que permitiu o crescimento do Feirense e, com isso, mais um golo forasteiro, à passagem do minuto 38.O 2-0 surgiu uma vez mais na sequência de um remate de meia distância, desta feita de Babanco, que desviou em Luís Machado e deixou o guardião Charles 'pregado' ao relvado.O segundo tempo não trouxe outra atitude por parte do Marítimo, mas antes um maior desnível no resultado, já que João Silva voltou a marcar, aos 62 minutos, após assistência de Tiago Silva.Com mais um resultado negativo quase fechado e uma equipa completamente desmotivada, Joel foi o mais inconformado do Marítimo, embora tivesse sido o Feirense a estar mais perto do golo, com dois remates de longe de Tiago Silva (80 e 87 minutos), ambos travados por Charles.O Feirense voltou a levar a melhor sobre os madeirenses esta época, após o triunfo de 3-2 para a Taça da Liga, e deixou o técnico Cláudio Braga em grande dificuldade, ao receber mais uma enchente de assobios e lenços brancos no final do jogo.Jogo realizado no Estádio do Marítimo, no Funchal.Marítimo - Feirense, 0-3.Ao intervalo: 0-2.Marcadores:0-1, João Silva, 11 minutos.0-2, Luís Machado, 38.0-3, João Silva, 62.Equipas:- Marítimo: Charles, Bebeto, Zainadine, Lucas Áfrico, Fábio China, Vukovic, Jean Cléber (Barrera, 65), Correa, Edgar Costa (Ibson, 78), Ricardo Valente (Rodrigo Pinho, 65) e Joel.(Suplentes: Amir, Marcão, Rúben Ferreira, Fabrício, Ibson, Barrera e Rodrigo Pinho).Treinador: Cláudio Braga.- Feirense: Brígido, Edson Farias, Briseño, Bruno Nascimento, Tiago Gomes, Cris (Alphonse, 78), Babanco, Tiago Silva, Sturgeon (Diga, 84), Luís Machado (Brian, 69) e João Silva.(Suplentes: Caio Secco, Diga, Miller, Vítor Bruno, Alphonse, Brian e Edinho).Treinador: Nuno Manta Santos.Árbitro: João Capela (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sturgeon (20), João Silva (40), Luís Machado (50), Cris (54), Brígido (70), Zainadine (79) e Barrera (87).Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.