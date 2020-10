Feirense segue em frente na Taça com triunfo lisonjeiro para U. Montemor

O Feirense, da 2.ª Liga, apurou-se este sábado para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao vencer no terreno do União de Montemor por 2-0, um resultado lisonjeiro para a equipa da Divisão Elite da AF Évora.

Os alentejanos, apesar de um par de calafrios provocados aos visitantes, nunca deram sinais de ter argumentos técnicos ou físicos para fazer frente ao adversário do segundo escalão profissional, mas foram aguentando a diferença reduzida no marcador muito graças à desinspiração dos avançados nortenhos.

Depois do golo inaugural de João Tavares (25 minutos), num remate de meia distância, a equipa de Filipe Rocha desperdiçou diversas oportunidades e foi preciso o técnico lançar o avançado Feliz, aos 63 minutos, para fazer o golo da tranquilidade, apenas quatro minutos depois, com um toque subtil no coração da área a desviar a bola do alcance de Nuno Brás.

Os ferros das balizas negaram o golo a Edson (27) e Fábio Espinho (76), o 'guardião' da casa fez o mesmo a João Vítor (50), João Tavares (60) e Feliz (67), enquanto a desinspiração completa de Marcus (23) e Agdon (61) impediu também que o resultado assumisse outras proporções.

O União de Montemor utilizou os poucos argumentos que tinha, nomeadamente a velocidade e a técnica de Miguel Serrano nas transições, mas o extremo acabou por ser infeliz ao permitir a defesa de Igor numa grande penalidade (35), conquistada por Filipe Ramalho, e ao sair lesionado ainda antes do intervalo (45+2), acabando com a capacidade de reação alentejana.

Jogo no Estádio 1.º Maio, em Montemor-o-Novo.

União de Montemor - Feirense, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, João Tavares, 25 minutos.

0-2, Feliz, 66.

Equipas:

União de Montemor: Nuno Brás, Paulo Pinheiro, Carlos Cassola, André Capucho, João Azinhais (João Machado, 64), Ruben Varela (Rui Pereira, 71), Ricardo Bernardo, Filipe Ramalho, Fábio Capela (Leonardo Pereira,64), Miguel Serrano (João Diniz, 45+2) e Bruno Machado (Marvin Freira, 71).

(Suplentes: Rui Anes, João Diniz, Rui Pereira, Marvin Freira, Diogo Ferreira, Leonardo Pereira e João Machado).

Treinador: Cipriano Madeira.

Feirense: Igor, Tiago Almeida, Sérgio Silva, Pedro Monteiro, José Ricardo, Washington (Ruca, 70), João Tavares (Latyr Fall, 60), Edson (Fabrício, 63), Marcus, Agdon (Fábio Espinho, 70) e João Vítor (Feliz, 63).

(Suplentes: Ricardo Benjamim, Guilherme Ramos, Latyr Fall, Ruca, Fábio Espinho, Feliz e Fabrício).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Washington (36), Edson (37), Filipe Rocha (treinador do Feirense, 37), André Capucho (39), Bruno Machado (42) e João Machado (78). Cartão vermelho direto para André Capucho (56).

Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.