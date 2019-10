Feirense vence e deixa Tondela fora da Taça de Portugal

O Farense, da II Liga, apurou-se esta sexta-feira para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol e prolongou a crise do primodivisionário Desportivo das Aves, que bateu por 5-2 sem surpresa, depois de uma primeira parte demolidora.





Com um 'bis' de Fabrício Simões (14 e 37 minutos) e outro golo de Cássio (45+1), a equipa de Faro ganhou uma vantagem clara ao intervalo, aumentada pelo autogolo de Adam Dzwigala (54) e por Fabrício (63), enquanto Welinton Jr. 'bisou' para os forasteiros (47 e 88).Esta é a sétima derrota consecutiva em jogos oficiais da equipa orientada por Augusto Inácio, extremada pela eliminação na Taça face a um conjunto do segundo escalão e com uma má exibição.À exceção de um lance de perigo para os avenses - que até surgiram com a maioria dos habituais titulares -, num remate de Enzo Zidane defendido por Daniel Fernandes, logo aos seis minutos, a primeira parte foi absolutamente dominada pelo Farense.Fabrício Simões abriu o ativo aos 14 minutos, após cruzamento de Bandarra, que dois minutos depois atirou à barra, na marcação de um livre direto (16), deixando a marca para um período de constante assédio dos algarvios à defensiva avense.O Farense aumentou a diferença até ao intervalo, com dois golos na sequência de cantos e ambos de cabeça: Fabrício Simões 'bisou', aos 37, e o defesa Cássio assinou o terceiro, nos descontos (45+1).O Desportivo das Aves tentou responder no início do segundo tempo e até reduziu, por Welinton Jr., aos 47, mas o quarto golo dos algarvios, num autogolo de Adam Dzwigala, após cruzamento rasteiro de Fábio Nunes (54), 'matou' as esperanças avenses.Pouco depois, aos 63, Fábio Nunes recuperou a bola, após erro da defesa avense na saída de bola, e assistiu Fabrício para o quinto golo dos algarvios, que controlaram até final do jogo, sofrendo o segundo já perto do final, novamente por Welinton Jr. (88).