Felgueiras-Estoril, 0-1: penálti de Leonardo Ruiz apura estorilistas

Um penálti convertido por Leonardo Ruiz, aos 37 minutos, permitiu este domingo ao Estoril derrotar o Felgueiras por um 1-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, e apurar-se para a ronda seguinte.

Numa das raras vezes em que chegou à baliza contrária nos 90 minutos, excetuando os descontos da segunda parte, a equipa da Liga Bwin beneficiou de uma abordagem 'imprudente' de Danilo sobre Rosier no interior da área felgueirense para garantir o acesso à quarta eliminatória a partir da marca de grande penalidade.

Superior na maior parte do tempo, com lances ofensivos bem 'gizados' e um endiabrado extremo direito, Zé Leite, a formação da Liga 3 pagou a ineficácia com a eliminação, tendo ainda visto Danilo e dois elementos do banco de suplentes serem expulsos nos instantes finais, sob ruidosos protestos dos espetadores numa das bancadas do Estádio Municipal Doutor Machado de Matos.

Com um meio-campo bem coordenado, a ganhar a maioria dos duelos, e um trio de ataque dinâmico, o segundo classificado da Série A do terceiro escalão dominou a primeira parte do início ao fim e chegou ao intervalo a perder.

Depois do ala esquerdo, Henrique Brito, ter enviado o primeiro aviso ao minuto seis, com um remate ao lado, foi o outro extremo, Zé Leite, que sobressaiu quer pela criatividade que 'abalou' a retaguarda canarinha, quer pelo desperdício na hora de atirar à baliza à guarda de Thiago Silva.

O jogador de 22 anos falhou a ocasião mais flagrante da primeira parte aos 13 minutos, após contornar Racine Coly e atirar ao lado, isolado, e tentou o golo por mais três vezes: num remate intercetado por um adversário, aos 18', num lance em que falhou o desvio final, aos 27', e num disparo cruzado e rasteiro, centímetros ao lado do poste direito, aos 42'.

Apesar dos muitos erros na construção de jogo, que permitiram ao Felgueiras vários ataques rápidos, a equipa treinada por Bruno Pinheiro marcou o único golo do jogo pelo meio, numa grande penalidade que Leonardo Ruiz converteu, atirando para o lado oposto ao escolhido por Raphael Aflalo.

Na segunda parte, os anfitriões continuaram com mais bola, mas sem a mesma vocação desequilibradora dos primeiros 45 minutos, perante um bloco 'canarinho' mais organizado, a tapar quase sempre os caminhos para a baliza.

Ainda assim, a equipa treinada por Bruno China esteve perto do empate num remate de longe de Paulo Moreira, aos 71 minutos, e em dois cabeceamentos de Isaac Cissé, aos 84' e aos 90+1'.

Com o Felgueiras totalmente desposicionado nos instantes finais, a equipa da linha de Cascais criou mais perigo nos descontos do que no resto do jogo, desperdiçando três ocasiões em que os jogadores estavam isolados: Bruno Lourenço atirou por cima e Chiquinho ao lado, por duas vezes.





Jogo no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos, em Felgueiras.

Felgueiras-Estoril Praia, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Leonardo Ruiz, 37 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Felgueiras: Raphael Aflalo, Danilo, João Cunha, Né Lopes, Edwin Banguera, Diogo Santos, Matheus Clemente (Paulo Moreira, 60), Kiko Rodrigues (Paulinho, 60), Zé Leite (Isaac Cissé, 80), Henrique Brito (Idriss, 72) e Théo Fonseca.

(Suplentes: Carlos Alves, Zuzarte, Paulo Moreira, Paulinho, Idriss, João Silva e Isaac Cissé).

Treinador: Bruno China.

- Estoril: Thiago Silva, David Bruno, João Gamboa, Patrick William, Racine Coly (Joãozinho, 61), André Franco, Rosier, Romário Baró (Francisco Geraldes, 61), António Xavier (Bruno Lourenço, 45+1), Meshino (Chiquinho, 84) e Leonardo Ruiz (André Clóvis, 61).

(Suplentes: Daniel Figueira, Joãozinho, Rodrigo Valente, Francisco Geraldes, Bruno Lourenço, Chiquinho e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Danilo (35 e 85), Racine Coly (39), Kiko Rodrigues (45+3), Diogo Santos (47), Romário Baró (53), André Franco (86), Paulo Moreira (89) e Raphael Aflalo (90+3). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Danilo (85).

Assistência: cerca de 700 espetadores.