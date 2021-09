Felgueiras surpreende Chaves e segue em frente na Taça de Portugal

O Felgueiras 1932, da Liga 3, recebeu e venceu este sábado o Desportivo de Chaves, da Liga Sabseg, por 2-0, qualificando-se para a terceira ronda da Taça de Portugal, numa eliminatória decidida na segunda parte.

Théo, aos 46 minutos, e Diogo Santos, aos 83, de grande penalidade, marcaram os golos da vitória dos felgueirenses, a equipa que mais fez por vencer.

O Felgueiras entrou mais forte, apostando num ritmo vivo, e quase viu compensada a atitude logo aos três minutos, quando Théo e, na recarga, Henrique testaram a atenção de Paulo Vítor, de regresso à baliza de um remodelado Chaves, com sete alterações na equipa inicial.

O Chaves correu atrás da bola durante bastante tempo, mas pareceu sentir-se confortável neste registo mais passivo e em ritmo baixo. As dificuldades aumentavam, no entanto, em posse, face à inexistência de alguém capaz de pensar o jogo.

A situação para o conjunto da Liga Sabseg melhorou, no entanto, a partir da entrada de João Teixeira, aos 26 minutos, a segunda alteração no jogo para os transmontanos por lesão.

O Chaves equilibrou, conseguindo até num par de vezes, aos 32' e 45'+3 minutos, acercar-se com perigo da baliza felgueirense, mas Juninho e Wellington não foram felizes na finalização.

O Chaves não marcou e acabou por sofrer, no início da segunda parte, numa finalização em carambola do goleador Théo, após troca de bola com Zé Leite, dois de vários elementos de qualidade do plantel felgueirense.

Em desvantagem, Vítor Campelos lançou Batxi, Platiny e Patrick e a equipa ganhou verdadeira dimensão ofensiva, numa aposta que quase valeu o empate aos 72 minutos, mas Juninho, um dos melhores dos flavienses, atrapalhou-se no momento do remate.

O Felgueiras resistiu e ainda conseguiu voltar a marcar, por Diogo Santos, aos 83 minutos, de grande penalidade, aproveitando o balanceamento ofensivo dos flavienses, num lance em que Manuel Mota considerou ter existido falta de Guima, que acabou expulso por acumulação de amarelos, sobre Paulinho na área do Chaves.

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras.

Felgueiras 1932 - Desportivo de Chaves, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Théo Fonseca, 46 minutos.

2-0, Diogo Santos, 83' (grande penalidade).

Equipas:

- Felgueiras 1932: Raphael Aflalo, Danilo Veiga, João Cunha, Né Lopes, Banguera, Diogo Santos, Paulinho (Paulo Moreira, 88'), Kiko Rodrigues (Isaac Cissé, 69'), Zé Leite (Iddriss, 78'), Théo Fonseca (Matheus Clemente, 69') e Henrique Brito (João Silva, 88').

(Suplentes: Carlos Alves, Gonçalo Zuzarte, Paulo Moreira, Matheus Clemente, Iddriss, João Silva e Isaac Cissé).

Treinador: Bruno China.

- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, Nuno Campos (João Batxi, 61'), Luís Rocha, Nuno Coelho, Bruno Teles (Bruno Langa, 12'), Kevin Pina (Platiny, 61'), Guima, João Mendes (João Teixeira, 26'), Adriano Castanheira (Patrick, 61'), Juninho e Wellington Carvalho.

(Suplentes: Ricardo Moura, Alexsandro Ribeiro, Bruno Langa, João Teixeira, Patrick, João Batxi e Platiny).

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Kiko Rodrigues (22'), Zé Leite (58'), Guima (75' e 82') e Luís Rocha (81'). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Guima (82').

Assistência: cerca de 250 espetadores.