Fernando Ferreira: «Acreditámos sempre que podíamos fazer o golo antes do final»

Fernando Ferreira, médio do Académico de Viseu, mostrou-se satisfeito pela qualificação da equipa para as meias-finais da Taça de Portugal - momento único na história do clube - após bater (1-0) o Canelas 2010.





Em declarações prestadas à Sport TV no final do encontro, o ex-Tondela afirmou que a equipa estava à espera de um encontro "difícil", sublinhando o "mérito" à exibição da equipa do Canelas 2010 que complicou ao máximo a tarefa d'Os viriatos."Foi um jogo bastante difícil, já esperávamos disso. O Canelas mostrou que vinha para aqui ganhar o jogo e é preciso dar-lhes mérito por isso e pela forma como jogaram, mas fomos muito superiores na 2.ª parte e acreditámos sempre que podíamos fazer o golo antes do final", frisou o médio."É a segunda vez para mim, mas agora é pelo meu clube do coração. Agora segue-se o FC Porto, mas ainda temos tempo para pensar nesse jogo. Vai ser um prazer pisar aquele palco [o Estádio do Dragão], são dois jogos, tudo pode acontecer, mas ainda temos tempo para pensar nesse jogo", concluiu.