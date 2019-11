Fernando Gomes aponta ambição do FC Porto e Santa Clara promete levar "competência" ao Dragão

"A Taça, a seguir ao campeonato nacional, é o nosso objetivo principal e vamos procurar reconquistá-la. Conhecemos muito bem o Santa Clara. Estamos seguramente precavidos para as dificuldades que vamos ter mas também estamos apostados em vencer", afirmou o 'Bibota', representante dos azuis e brancos no O FC Porto recebe o Santa Clara nos oitavos de final da Taça de Portugal, competição que Fernando Gomes não esconde estar nas prioridades dos dragões."A Taça, a seguir ao campeonato nacional, é o nosso objetivo principal e vamos procurar reconquistá-la. Conhecemos muito bem o Santa Clara. Estamos seguramente precavidos para as dificuldades que vamos ter mas também estamos apostados em vencer", afirmou o 'Bibota', representante dos azuis e brancos no sorteio que decorreu esta terça-feira na Cidade do Futebol

Do lado do Santa Clara, Bruno Domingues, vice-presidente do clube açoriano, sublinhou a "competência" com que a equipa rumará ao Dragão.



"Será o terceiro jogo que faremos no Dragão este ano... É um jogo muito difícil, mas queremos ter o nosso trajeto na Taça e passar esta eliminatória será histórico. Vamos com grande competência ao Dragão, mas não será uma semana fácil porque também defrontamos o Sporting", disse.



Os oitavos de final da Taça de Portugal, correspondentes à quinta eliminatória, disputam-se entre 17 e 19 de dezembro.