Fernando Gomes: «Da última vez, o jogo só ficou decidido ao fim de 30 penáltis»

Fernando Gomes, representante do FC Porto no sorteio dos 16 avos da Taça de Portugal, que se realizou esta sexta-feira, considera que a eliminatória com o Belenenses, adversário que calhou à formação portista, será bom um jogo e recorda que no último confronto das duas equipas na prova foram precisos 30 penáltis."É um jogo entre duas equipas com grandes tradições no futebol português e na Taça de Portugal: o Belenenses venceu três vezes e o FC Porto 16, com a curiosidade de na última vez que se defrontaram o jogo ficou decidido apenas ao fim de 30 penáltis", lembrou Fernando Gomes."O FC Porto quer recuperar este troféu que diz muito ao clube. Terá uma atitude como a demonstrada em Vila Real, mas sabendo que será um jogo com maiores dificuldades. O Belenenses é uma grande equipa, com a qual já jogámos esta época e sabemos o seu valor. É bom jogar em casa. Será uma eliminatória que se prevê bonita", referiu ainda.