Fernando Gomes não esconde ambição do FC Porto frente a Varzim que quer "fazer gracinha"

Ditou o sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal que o FC Porto receba o Varzim, um encontro entre "clubes amigos" como sublinhou Fernando Gomes.





"Somos clubes amigos, mas no futebol 'amigos, amigos, negócios à parte". Respeitamos o Varzim como repeitamos o Benfica e o Sporting, mas temos um compromisso desde o início com esta prova que nos diz muito. Temos de apresentar um futebol consistente e, se assim for, vamos passar", afirmou o 'Bibota', representante dos azuis e brancos no sorteio que decorreu na Cidade do Futebol esta segunda-feira.Do lado do Varzim, o presidente Edgar Pinho não escondeu a ambição: "O favoritismo e os jogos em casa são circunstâncias e, aqui, o favoritismo pesa muito a favor do FC Porto. O Varzim é a sua filial número 1 e embora não tenhamos uma relação tão próxima como desejavel - mas isso é um à-parte -, esperamos um convívio fraterno. Que o Varzim consiga fazer a gracinha e passar à fase seguinte. Não deixamos de ser atrevidos", disse.