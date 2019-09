Fernando Madureira apanha dois jogos de castigo

Fernando Madureira, conhecido por Macaco, foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com dois jogos de suspensão devido à expulsão no triunfo (3-1) do Canelas 2010 sobre o Valadares Gaia na 1ª eliminatória da Taça de Portugal, partida disputada no dia 8 deste mês.





Segundo o comunicado divulgado ontem pelo CD da FPF, o avançado – que foi expulso aos 75 minutos por acumulação de amarelos – proferiu ameaças e ofensas à honra, consideração ou dignidade da equipa de arbitragem liderada por André Neto (Vila Real).