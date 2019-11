Fernando Madureira e a sorte do Canelas na Taça: «Queríamos o Benfica»

Fernando Madureira marcou presença no sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal em representação do Canelas que irá defrontar, fora, o Sertanense. O jogador da equipa nortenha - e também líder dos Super Dragões - não escondeu que preferia outro adversário.





"Não era o que desejávamos, mas permite-nos sonhar com uma passagem aos quartos de final. Já foi histórico chegar aos oitavos, seria ainda mais aos 'quartos'. O que é certo é que uma equipa do Campeonato de Portugal vai seguir em frente - espero que seja o Canelas -, e que no próximo sorteio possamos estar aqui outra vez para ver se sai quem desejávamos", afirmou.Questionado sobre quem seria o adversário que gostava de enfrentar, a resposta foi pronta. "Queríamos o Benfica lá em Canelas, seria histórico. [Não preferia na Luz?] No Estádio da Luz não: eu e os jogadores do Canela preferíamos jogar em casa para conhecerem a raça, a mística e o ADN do Canelas. Se calhasse o FC Porto, que fosse no Dragão: assim seria um prémio para os jogadores do Canelas e uma grande festa".