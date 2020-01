Fernando Madureira quer superar o Ac. Viseu para "cumprir sonho de criança"

Única equipa do Campeonato de Portugal presente no sorteio da Taça de Portugal , o Canelas voltou a escapar a uma formação da Liga NOS, ao 'apanhar' o Ac. Viseu. Ainda assim, e apesar da tarefa teoricamente menos complexa, Fernando Madureira assume que queria outro oponente neste sorteio."Não foi o sorteio que desejávamos, mas depois temos ali... Teremos depois de lutar para na sétima eliminatória, eu em especial, cumprirmos o sonho de criança que é jogar no Dragão. Queremos lá jogar e seria o concretizar de um sonho de todos. Esperamos conseguir, iremos lutar com todas as armas que temos", declarou o líder dos Super Dragões, aludindo ao facto de, caso superar os beirões, poder ter pela frente o FC Porto.