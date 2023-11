Festa transmonta de vários cantos do mundo no Dragão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foram cerca de dois mil os adeptos do Montalegre a acudir ao Dragão para apoiar a equipa da terra. Porém, o apoio não foi só regional, como também mundial, pois estiveram na bancada visitante apoiantes vindos dos Estados Unidos e da França, que vieram a Portugal de propósito para ver a formação transmontana a jogar na Invicta.

E, apesar do resultado, a festa imperou entre os intervenientes que, segundo apurou Record, nem sequer foram a Montalegre, optando por ir diretamente para o aeroporto do Porto e viajar para as respetivas localizações por todo o globo. De qualquer forma, o carinho foi bem sentido.