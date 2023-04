Filipe Cândido e a visita ao Sp. Braga após goleada: «Vamos jogar com seriedade e disputar o jogo»

O Nacional está consciente que as meias-finais da Taça de Portugal estão praticamente resolvidas a favor do Sp. Braga, face à goleada (5-0) sofrida na primeira mão. No entanto, não fugindo do principal foco que é o campeonato, Filipe Cândido promete que a sua equipa será competitiva e séria."Tendo em conta o que foi o resultado da primeira eliminatória, teremos de reconhecer que será extremamente difícil, que a eliminatória tenha algum interesse. Para nós, será um jogo que vamos jogar com seriedade e disputa-lo. Vamos tentar incutir as ideias que somos como equipa, frente a um adversário que se vencer o Benfica, está na luta pelo título da 1.ª Liga, o que já diz bem o valor da equipa que vamos defrontar e que defrontámos aqui na Choupana. No jogo jogado, nessa primeira mão, nós até tivemos números muito interessantes em termos estatísticos, face ao que o Sp. Braga tem feito com quase todas as equipas da 1.ª Liga. No entanto, a eficácia ditou abaixo, praticamente, a eliminatória. Há um jogo para jogar e vamos querer dignificar esse jogo, os nossos valores como clube e como equipa", disse o técnico dos alvinegros no lançamento da segunda mão, que será disputada amanhã, em Braga.Quanto aos bracarenses, o líder dos alvinegros foi claro: "O Sp. Braga está fortíssimo, independentemente das opções que o treinador possa tomar, porque não se pode falar em segundas linhas, porque todos podem ser titulares e utilizados, pois são jogadores que acrescentam ao coletivo e têm muita qualidade individual. Estão numa fase de muita confiança, estão próximos de atingir a final da Taça de Portugal e a discutir o campeonato. Estaremos à espera de um jogo difícil e vamos tentar impor as nossas ideias e tentar fazer golos".O responsável dos nacionalistas falou ainda sobre a gestão que terá de ser feita devido às viagens que a equipa vai fazer: "Tendo em conta o resultado, as viagens que vamos ter, jogando amanhã à noite e só regressamos na quarta-feira e no sábado vamos de novo para o Porto. Vamos ter que ser capazes, inteligentes na gestão que vamos fazer neste jogo. Todos os jogadores desta equipa estão preparados para serem titulares e importantes no grupo. Amanhã, todos podem jogar e vamos gerir a energia da equipa para o jogo seguinte. Como treinador terei de ser ainda mais prudente, para que a equipa chegue com energia ao fim-de-semana".Quanto à mensagem passada para o grupo de trabalho para esta semana: "Semana a semana, adversária a adversário, temos de ser competitivos. A equipa trabalhou muito bem e o último jogo em casa foi a prova de que a equipa tem ideias, está comprometida, os jogadores estão muito ligados. Só por manifesta infelicidade não conseguimos vencer esse jogo. Vamos conseguir pontos e vitórias, para que no fim estejamos felizes de certeza absoluta".Filipe Cândido enalteceu o trajeto que a sua equipa vem fazendo, embora sabendo que há ainda uma luta para travar, em termos de permanência na Liga Sabseg. "Temos consciência do momento ao que diz respeito em termos de campeonato, mas atingimos o máximo que o Nacional já tinha atingido na Taça de Portugal. Temos uma série de jogadores muito conhecidos e outros este ano que estão a ter minutos suficientes para poder mostrar o seu futebol. Vamos ter de ser sérios na abordagem ao jogo, promover os jogadores e dignificar um clube, da melhor forma, para que as pessoas possam ter orgulho, pois sentem que os jogadores lutam até ao último minuto, mesmo como neste caso, onde a eliminatória está praticamente resolvida", concluiu.