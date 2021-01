Filipe Leão agradece... ao destino por defrontar o Benfica

Filipe Leão é o jogador mais experiente do plantel do Estrela da Amadora e, aos 37 anos, terá pela frente um desafio com o qual já não contava. "Sinceramente, não esperava, nesta fase da carreira, ainda poder participar num jogo destes. O destino assim o quis e ainda bem, porque representei o Benfica na formação e o sentimento é especial. Não acontece todos os dias, não estamos habituados a defrontar estas equipas."

Por ser o mais veterano e dono da braçadeira de capitão, o camisola 1 teve um papel importante no balneário antes deste jogo com as águias. "Tenho dito aos meus colegas que vai ser um jogo muito especial para eles e que só têm de se divertir, porque não vão defrontar o Benfica todos os dias", atirou Leão, garantindo que, apesar de ter crescido de águia ao peito, não trocaria a Reboleira pelo Estádio da Luz: "Vamos jogar na Amadora e ainda bem! É a nossa casa e prefiro jogar aqui."