Filipe Martins carrega o sonho, o orgulho e a responsabilidade do Casa Pia na Taça

O Casa Pia recebe o Sporting nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, naquele que é o regresso dos leões ao Estádio Pina Manique. Um jogo com vários pontos de atração, desde logo porque será o regresso de Rúben Amorim ao clube onde deu os primeiros passos como treinador, mas porque também coloca frente-a-frente dois clubes centenários.O treinador dos gansos, Filipe Martins, lançou a partida e mostrou-se motivado e sonhador. "Este jogo tem que ser encarado como um jogo de festa e acho que vamos é desfrutar do jogo e do momento, sabendo que temos as nossas possibilidades, que são mais reduzidas do que o normal, mas nunca deixei de sonhar e até hoje acho que não se paga imposto, por isso nós vamos sonhar", afirmou, confiante, o treinador dos gansos."Temos uma mentalidade em que temos de enfrentar todos os adversários sempre da mesma forma, mas há uma motivação extra por detrás deste jogo e de defrontarmos o campeão nacional. No entanto também há a maturidade de perceber que estamos sempre diante de adversários poderosos na nossa liga, portanto temos de estar sempre concentrados", atirou o técnico de 43 anos.Neste momento, os casapianos ocupam o 4º lugar da Liga Sabseg e têm sido uma das surpresas do campeonato. Para Filipe Martins, representar o Casa Pia acarreta "uma responsabilidade muito grande", o que fará com que o plantel lisboeta queira dificultar a tarefa da formação leonina. "Nós não temos nada a perder neste jogo, mas temos tudo a ganhar. Acima de tudo, mais do que propriamente o resultado, queremos demonstrar a qualidade que esta equipa tem e também mostrar aos adeptos do futebol que não estão tão atentos, o quanto o Casa Pia se transformou e por que não até mesmo mostrar ao Rúben Amorim que, desde o tempo que ele saiu até agora, vai encontrar um clube muito mais evoluído do que aquilo que ele que ele deixou e num caminho de crescimento. Essa é a nossa responsabilidade, levar o Casa Pia a patamares superiores. Tudo a seu tempo, com sustentação, mas sempre com uma responsabilidade muito grande de representar este clube centenário e com uma história tão ímpar", sublinhou.Com a chegada aos oitavos-de-final, o emblema lisboeta igualou o seu maior registo na Taça de Portugal. Agora, tem pela frente um 'grande', pelo que a tarefa está mais complicada, mas não impossível: "Um dos objetivos, e nunca o escondemos desde o início da época, seria melhorarmos o registo do Casa Pia na Taça de Portugal. Conseguimos igualar e não temos o adversário ideal para o superarmos, mas acho que é claramente um momento que se nós ultrapassarmos, provavelmente vai haver uma nova fotografia da equipa no museu. É com essa motivação, além de quebrar a invencibilidade do Sporting que já vai em muito tempo em território nacional. Portanto acho que temos tudo e mais alguma coisa para surpreendermos."Filipe Martins admitiu não ter uma relação muito próxima com Rúben Amorim e que não lhe enviou nenhuma mensagem, mas, ainda assim, não escondeu a admiração pelo colega. "Tenho uma relação com o Rúben, não muito próxima, mas uma relação de muito respeito e, como é óbvio, nem agora nem na altura do sorteio lhe enviei mensagem. Acredito que vamos trocar um abraço e umas palavras simpáticas até o árbitro apitar. A partir daí vai ser cada um a puxar para o seu lado. O Rúben Amorim é uma pessoa que respeito e me identifico muito com a postura que ele tem tanto a nível da comunicação como também dentro da própria equipa", revelou.