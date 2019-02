Final da Taça de Portugal antecipada por causas das eleições europeias

A final da Taça de Portugal vai ser antecipada para 25 de maio para não coincidir com a data das eleições europeias, marcadas para o dia seguinte. A confirmação foi dada ao 'Público' pelo secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo. Quando se realizarem as eleições legislativas (6 de outro) não haverá jogos."No desenrolar da sua atividade normal quer com a FPF quer com a Liga, houve sensibilização das entidades organizadoras atempadamente e estamos em condições de garantir que nem no dia das eleições europeias nem no dia das eleições legislativas haverá coincidência com jogos de futebol", disse João Paulo Rebelo.