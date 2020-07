Final da Taça de Portugal com medidas apertadas por parte da PSP

FC Porto e Benfica disputam sábado (20h45) no Estádio Cidade de Coimbra a final da Taça de Portugal, jogo que vai implicar redobradas medidas porque apesar de não ter espectadores, espera-se que se desloquem à cidade Grupos Organizados de Adeptos.





A operação de segurança vai envolver várias valências da Polícia de Segurança Pública, nomeadamente Corpo de Intervenção, Centro de Inativação de Engenhos Explosivos, Grupo Operacional Cinotécnico e Meios Aéreos da Unidade Especial de Polícia; Equipas de Prevenção e Reação Imediata que se deslocam em motociclos; e ainda Equipas de Intervenção Rápida cedidas por outros Comandos da PSP.A partir das 15 horas de sábado haverá uma restrição total de circulação de pessoas e veículos em torno do estádio, concretamente a partir do cruzamento da Rua General Humberto Delgado com a Rua D. Manuel I e até ao cruzamento da Rua Dom João III com a Rua General Humberto Delgado