Final da Taça de Portugal começou com muitos adeptos ainda no exterior no estádio

Quando o árbitro deu o apito inicial para o arranque da final da Taça de Portugal, no Jamor, muitos adeptos ainda se encontravam no exterior do recinto, em fila para passar pela segurança.





As autoridades avisaram ao longo de todo ao dia para os adeptos se dirigirem aos seus lugares o mais rapidamente possível assim que abrissem as portas, mas muitos só acorreram às entradas em cima do começo do jogo.