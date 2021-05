Final da Taça de Portugal muda de hora

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta tarde que a final da Taça de Portugal, marcada para 23 de maio, irá jogar-se às 20h30, meia hora antes daquilo que estava inicialmente previsto. Esta mudança, segundo a FPF, surge após conversas entre os dois clubes, a TVI e o próprio organismo, isto num dia que ficou marcado pelo comunicado dos minhotos a mostrar a sua insatisfação pela hora inicial.





