Final entre Sp. Braga e FC Porto considerada de risco elevado: policiamento começa logo às 8 horas

A final da Taça de Portugal entre Sp. Braga e FC Porto, agendada para as 17h15 de domingo no Estádio Nacional, foi esta sexta-feira considerada de "risco elevado" pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que prevê lotação esgotada, ou seja, cerca de 38 mil espectadores no encontro. Os portões estarão abertos a partir das 14h45 e o policiamento começará logo às 8 da manhã.Em conferência de imprensa no relvado do Jamor, a Intendente Ana Cristina Neri Correia apelou ao bom comportamento dos adeptos de ambas as equipas, já que se trata de uma "festa familiar que vai muito para além do futebol, proporcionando piqueniques e a participação de crianças", e garantiu que a PSP está preparada para qualquer cenário, até pelas particularidades do recinto, que poderão tornar a operação mais minuciosa. "Tendo em consideração a estrutura e a arquitetura do estádio, fizemos uma avaliação às circunstâncias do passado e definimos cenários", referiu, assegurando também que a PSP vai dispor de um "efetivo que vai contemplar um conjunto de valências da polícia para garantir que este jogo, que é de risco elevado, tenha o máximo de segurança, conforto e tranquilidade para os adeptos", ainda que não revelando a quantidade de agentes destacados para o evento."Temos um número de efetivos que é confortável e que naturalmente irá contemplar segurança adicional ao estádio, tendo em conta a importância do jogo e desta competição. Temos efetivos que veêm do Porto e de Braga, fazendo a deslocação com os adeptos e que prestarão todo o apoio. Todos estarão investidos e em número suficiente para ter a capacidade de manter a ordem pública para quem vem ao jogo e para quem passa pelas imediações", sublinhou.Sobre os possíveis cruzamentos de adeptos de ambas as equipas, Ana Correia lembra que há um plano de contingência, mas que as 'misturas' são naturais... até porque podem haver famílias 'divididas'. "A preparação do evento é feita com os clubes, que vão ter nos parques 1 e 3 as suas fanzones. É normal que os adeptos de cada clube se desloquem para esses locais. Se se misturarem também, porque podem haver famílias com alguém do Sp. Braga e do FC Porto. Vamos primar para que na distribuição de lugares no estádio tenhamos sempre um plano de contingência de modo a manter a separação dos adeptos", realçou, sendo que o topo Sul será para os adeptos do Sp. Braga e o Norte para os do FC Porto.Já acerca de possíveis problemas com adeptos radicais de outros clubes não presentes nesta final, como Benfica ou Sporting, a PSP tem o alerta ligado. "Estamos atentos a qualquer tipo de situação que não tenha só a ver com este jogo. O nosso rastreamento, informação e inteligência policial faz tudo para que, de uma forma coordenada e articulada, se alimente todo este dispositivo policial com informações dos clubes rivais e da deslocação de adeptos desde Braga e Porto. Temos informação em permanência de todas as situações a acontecer e temos capacidade de atuar e de intervir", rematou.De resto, a PSP sugere a deslocação para o Estádio Nacional com antecedência e através de transportes públicos, evitando trazer viaturas particulares. Aos apoiantes do Sp. Braga é aconselhado aceder preferencialmente pelo lado do sul (parque 1), vindo diretamente da A9 (CREL), seguindo em direção à Marginal/Algés. Já aos adeptos do FC Porto é indicado o acesso pelo lado norte, para os parques 2 e 3, vindo da A5, em ambos os sentidos, seguindo as placas de indicação 'Estádio'.