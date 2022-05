FPF associa-se a campanha para "fintar o vírus" da Covid-19

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou este sábado que associa-se à Direção Geral da Saúde (DGS) e ao Ministério da Saúde numa campanha de sensibilização que recomenda os cuidados adequados para evitar o risco de infeção por Covid-19, nomeadamente proteção nos espaços interioresDesta forma, a FPF vai partilhar mensagens recomendadas pela DGS nas finais das Taças de Portugal, masculinas e femininas, de futebol e futsal, no Jamor e em Sines, respetivamente. No jogo decisivo do Campeonato de Portugal será igual.Além das mensagens, a FPF irá disponibilizar máscaras aos adeptos que se desloquem ao pavilhão de Sines e ao Estádio Nacional. Isto surge na sequência do aumento do número de casos e de reinfeções já levou a DGS a aconselhar a população a voltar a utilizar máscara.