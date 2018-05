A Federação Portuguesa de Futebol emitiu esta sexta-feira um comunicado no qual confirma estarem reunidas as condições para que a final da Taça de Portugal se dispute no domingo, mas alertou que é preciso passar à ação contra a violência no futebol português.

"A FPF entende que estas garantias [dadas pelas autoridades], conjugadas com a vontade dos atletas em disputar o jogo, permitem, neste momento, confirmar a realização da Final da Taça de Portugal, no próximo domingo, às 17:15, no Estádio Nacional", pode ler-se na nota.

"Apesar disso, é nossa convicção que nenhum golo, nenhuma defesa, nenhuma vitória, nenhuma taça apagará as consequências do que se passou em Alcochete. Quem pensar assim está a pactuar com o intolerável", é acrescentado. O organismo presidido por Fernando Gomes reitera que "o país necessita de responder de forma diversa ao aumento de atos de violência extrema associados ao fenómeno desportivo", dizendo que "a ‘legalização’ de grupos organizados de adeptos é inócua e ineficiente" e que "é preciso dizê-lo sem temer as palavras". A FPF apela ainda ao Estado para que crie "mecanismos adequados de resposta" ou que aplique os já existentes, lembrando que há muito foram apresentadas propostas: "De pouco ou nada adianta legislar se quem aplica as leis quase nunca se socorre delas".

Autor: Luís Miroto Simões