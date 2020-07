FPF e RED garantem que relvado da final da Taça de Portugal dá "totais garantias"

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a RED, empresa especializada na construção e manutenção de espaços desportivos com relvados naturais e sintéticos, garantiram que o relvado do Estádio Cidade de Coimbra está em condições para receber o Benfica-FC Porto deste sábado, referente à final Taça de Portugal. Isto depois de a SIC ter mostrado imagens que davam conta de algumas falhas no relvado onde águias e dragões vão atuar amanhã.





"Todos os pormenores estão a ser ultimados para que se assista a um grande jogo de futebol. O relvado dá totais garantias", pode ler-se no texto publicado no site da FPF, onde também um responsável da RED atesta a qualidade do tapete verde."Encontrámos, no início de julho, um relvado com falta de manutenção e iniciámos a nossa intervenção há quatro semanas. Foram efetuadas operações de escarificação, que consiste na remoção da matéria morta entre o relvado e o solo. Em seguida foi efetuada uma sementeira – o relvado foi ressemeado nessa semana e novamente há duas semanas com uma quantidade de relva que dá para semear um campo sem relva -, espalhamento de areia, furação e descompactação do solo. No fim desta operação, foram efetuadas uma adubação e uma pulverização antifúngica", disse Luís Pereira, rematando: "a bola vai rolar com qualidade".