FPF flexível quanto à data da final da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está aberta a adaptar a data da final da Taça de Portugal de forma a não condicionar o calendário das equipas finalistas (Benfica e FC Porto), revelou fonte do organismo a. A ideia da FPF passa por permitir que a data seja definida numa data futura em concordância com ambos os clubes, de modo a que o principal foco neste período seja finalizar a atual temporada da Liga NOS, na qual ainda falta disputar dez jornadas.Habitual último encontro da temporada - normalmente jogado na segunda quinzena de maio -, já se sabe que a final da prova rainha não será realizada no Estádio do Jamor, visto aquele recinto não apresentar as condições necessárias para receber um jogo de alta competição impostas pela situação em torno do coronavírus.