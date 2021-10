Frimpong arrisca operação

A época de estreia de Godfried Frimpong no principal escalão do nosso futebol não está a correr da melhor forma, uma vez que o lateral esquerdo foi utilizado em apenas dois jogos do campeonato e defronta agora uma paragem demorada devido a uma lesão na clavícula esquerda. O ex-jogador do Benfica vai desfalcar as opções de João Henriques nas próximas semanas, apesar de nesta altura ainda não ser claro se terá de ser submetido a uma intervenção cirúrgica para corrigir o problema.

A verdade é que, mesmo com Frimpong de baixa, o técnico tem duas soluções para o lado esquerdo da defesa. Abdu Conté tem sido titular desde o arranque da época, mas agora tem a sombra de Pedro Amador, já recuperado de uma intervenção cirúrgica que o afastou dos relvados durante oito meses.