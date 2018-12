Gabi: «Deixámos uma boa imagem do Campeonato de Portugal»

Apesar da derrota diante do Benfica , e consequente eliminação da Taça de Portugal, para Gabi o encontro com as águias foi "uma grande festa" para o Montalegre. Na análise ao encontro, o avançado dos transmontanos elogiou a atuação dos seus colegas e considerou que este encontro serviu como um bom cartão de visita do terceiro escalão do futebol nacional."Foi, acima de tudo, uma grande festa para nós. Praticámos um bom futebol e também deixámos uma boa imagem do Campeonato de Portugal. Há muita qualidade aqui neste campeonato, muitos jogadores portugueses com qualidade. Só temos de estar orgulhosos do que fizemos.""Os treinadores fazem sempre falta no banco porque dão-nos aquelas ‘ordens’ extra. Mas não ligámos muito a isso e fizemos o que estava planeado.""Guardo deste dia o apoio da massa associativa do Montalegre, que esteve connosco do início ao fim."