Gonçalo Barreiras: «É um sonho tornado realidade. Nem é o golo, é ver a Mata cheia»

O Caldas pode ter dito adeus à Taça de Portugal, mas a noite será para mais tarde recordar para Gonçalo Barreiras. Afinal de contas foi dele o golo que permitiu ao Caldas sonhar com um apuramento histórico diante do Benfica "Sonho tornado realidade. Nem é o golo, é ver a Mata cheia. Não dá para explicar o que sinto. O golo foi acreditar até ao fim. Sabíamos que eles podiam facilitar e acreditámos. Fomos felizes. Sabíamos que as probabilidades eram pequenas, é o Benfica, mas foi lutar até ao fim. Perdemos num detalhe, no penálti. Quando falha um, falhamos todos", frisou, à RTP.Também à RTP, Militão seguiu o mesmo discurso. "Sentimos que foi por um bocadinho. Fizemos de tudo para conseguir passar. Sentimento de grande orgulho por este clube. Provámos que não há impossíveis. Defrontámos a melhor equipa de Portugal neste momento e conseguimos criar muitas dificuldades. Na lotaria, a vitória sorriu-lhes a eles. O que foi dito foi para confiarmos. Mensagem de orgulho enorme o que estávamos a fazer. Os adeptos tentaram transmitir-nos isso. No Estádio da Mata parece que nos transformamos. Um grande orgulho."