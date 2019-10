Grandes no sorteio de hoje

O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal realiza-se hoje, às 16 horas, no auditório nº 1 da Cidade do Futebol já com a presença das dezoito equipas que competem na 1ª Liga. Aos 46 clubes apurados das duas rondas anteriores – entre eles os repescados Marinhense, Pevidém, Fabril, Águias de Moradal, GS Loures, Leça, Olímpico do Montijo, Anadia e Valadares Gaia, que ganharam todos na 2ª ronda depois de terem perdido os respetivos encontros na eliminatória inaugural e terem sido bafejados pela sorte de uma segunda oportunidade – juntam-se agora os emblemas do escalão principal.

Os representantes da 1ª Liga já sabem que terão todos de disputar os jogos desta eliminatória na condição de visitantes, entre os quais os três denominados grandes, que são sempre desejados pela receita extraordinária (bilheteira e transmissão televisiva) que permitem aos clubes mais modestos.