Guarda-redes do Leça foi herói na baliza mas quis ser mais: marcou o penálti da vitória

DEFENDEU E MARCOU! ??



Gustavo Galil teve um dia que não vai esquecer na eliminatória frente ao Paredes, em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal. O guarda-redes do Leça defendeu dois penáltis após uma igualdade que teimou em prevalecer ao cabo de 120 minutos.Numa atitude à Ricardo, guardião nacional que defendeu a baliza da Seleção no Euro'2004, Galil pegou na bola e marcou o castigo máximo que carimbou a passagem do Leça aos 'quartos' da Taça para êxtase do público da casa. Só não tirou a luvas como Ricardo...