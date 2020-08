Há substituição extra se final da Taça for a prolongamento

Se Benfica e FC Porto forem para prolongamento na final da Taça de Portugal, agendada para este sábado, às 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra, vão ter a possibilidade de fazer ainda mais uma substituição. Isto além das cinco regulamentadas para o encontro decisivo da prova rainha, sendo que essas podem ser efetuadas em três momentos distintos do encontro.





Quer isso dizer que, se o jogo seguir para tempo extra, Sérgio Conceição e Nélson Veríssimo podem voltar a mexer na equipa, sendo que se não esgotarem as cinco alterações no tempo regulamentar, podem 'compensar' no prolongamento para chegar às seis substituições.