Hélio Pinto revê pacenses 16 anos depois

A última vez que Hélio Pinto, capitão do Louletano, defrontou uma equipa do escalão principal do futebol português, o adversário foi... o Paços de Ferreira. Em 2003/04, o médio era um jovem a despontar no Benfica e o espanhol José Antonio Camacho colocou-o em campo em dois jogos da Liga, nos triunfos diante de Estrela da Amadora (3-0, 3’) e Paços de Ferreira (2-1, 1’).

"É engraçado, depois de tanto tempo... Espero ganhar-lhes de novo", assinala o jogador, que fez quase toda a carreira no estrangeiro (Espanha, Chipre, Polónia, Qatar, Noruega, Grécia e Índia), cumprindo, aos 35 anos, a segunda época ao serviço da equipa de Loulé.

O Paços de Ferreira "é da 1ª Liga, com outros valores e maior experiência". "Esperamos muitas dificuldades mas Taça é Taça e as surpresas acontecem regularmente", diz, convicto, o jogador do Louletano.

A equipa vem da primeira derrota da época, em Armação de Pêra, "num jogo pouco conseguido". "Importa, agora, darmos outra imagem", sustenta Hélio Pinto , prometendo um Louletano "fiel à sua identidade": "Sabemos que em alguns momentos iremos jogar mais recuados."