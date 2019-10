Herói do Sintra Football: «Tenho um trabalho duro num armazém… Isto é incrível!»

Há 14 anos em Portugal, Élvis é um jogador que finalmente vive um autêntico sonho. Falamos do extremo que marcou o golo do Sintra Football ao V. Guimarães, na grande surpresa que aconteceu no Estádio Municipal Mário Wilson. É que o brasileiro, de 28 anos, teve de lutar muito para chegar até aqui."Sou de Alto Horizonte, uma cidade pequena com 5 mil habitantes. Agora vivo na Alta de Lisboa e estou há 14 anos em Portugal. As pessoas sempre me trataram bem. É incrível o que fizemos hoje. Estamos a fazer história no Sintra nos últimos meses. Esta passagem à próxima eliminatória e deixar para trás um dos 5 grandes é incrível. Não tem explicação, não sei como transmitir o que estou a sentir. A maioria da malta aqui trabalha, não faz só isto. Tenho um trabalho duro, trabalho num armazém, a carregar caixas, puxar paletes, com empilhadoras, durante oito horas. Fazer os 120 minutos custou-me muito…", contou o extremo.Sem esconder a emoção e sem conter as lágrimas, Élvis confessou que este é um triunfo dedicado à mulher e ao seu pequeno filho, de um ano. "O jogo em si é especial, mas o esforço que fazemos todos os dias… Há também um pouco de ressentimento por falta de oportunidade. Queremos sempre realizar os nossos sonhos e com o decorrer do tempo às vezes temos tombos. Temos de levantar e foi o que aconteceu hoje. Estou emocionado pelo esforço que faço para estar aqui. Chego a casa à uma da manhã e acordo às 7h30 para vir para aqui. Isto tudo emociona-me. Queremos dar um futuro melhor para as nossas famílias. Penso sempre no futuro do meu filho!", sublinhou.