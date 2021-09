Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Histórico do Restelo está bem de saúde: «Chegou o prémio para quem fez a travessia com o clube» Luís Pinheiro sente o Belenenses de forma muito especial e esteve à conversa com Record





• Foto: Facebook 'Fúria Azul'