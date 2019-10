Hugo Coelho: «Pés assentes na terra»

O presidente do Beira-Mar, Hugo Coelho, falou no final da partida na sala de imprensa, assinalando perante os jornalistas a proeza que entra para a história alvinegra.

"Temos os pés bem assentes na terra. Não é por termos eliminado uma equipa da 1ª Liga e a Taça de Portugal e por estarmos no lugar que estamos no campeonato que vamos fugir daquilo a que nos propusemos no início da temporada. Nós vamos cumprir os nossos objetivos e trabalhamos com a mesma seriedade com que trabalhávamos quando jogámos na 2ª divisão distrital", sublinhou o dirigente.

Quanto a escolher um adversário para a próxima eliminatória, o presidente não quer defrontar grandes para já... "Quanto menor for o adversário, mais iremos querer seguir em frente na prova", concluiu.