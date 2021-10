Hugo Falcão: «Penso que estivemos bem a nível defensivo»

Hugo Falcão mostrou-se agradado com os seus jogadores, apesar da goleada sofrida perante o FC Porto, num jogo em que valorizou o facto de, na sua opinião, Sérgio Conceição ter feito pouca gestão da equipa.





"Vitória justa do FC Porto. Apresentou-se com uma equipa boa e sem muita gestão. Era o que estávamos à espera. Isso valoriza a nossa imagem e o que deixámos na última eliminatória, em que jogámos com menos um. Valorizámos os jogadores e percebemos que temos um longo caminho pela frente", começou por dizer à Sport TV."Penso que estivemos bem a nível defensivo. Na 1.ª parte, o FC Porto teve três remates e marcou dois golos. Na 2.ª parte quisemos dar oportunidades aos diferentes jogadores que temos e lançamos alguns e bem, para terem esta experiência. Quando o FC Porto troca de jogadores as coisas mantêm-se, nós quando trocamos perdemos alguma dinâmica, mas foi bom. O nosso objetivo é o campeonato [de Portugal]. A jogarmos assim com esta entrega é positivo e, se Deus quiser, vai correr bem", acrescentou, olhando depois ao desgaste que este encontro causou aos seus jogadores e a forma como isso pode influenciar o próximo jogo do Sintrense no campeonato."Vou dar dois dias de folga para todos pensarem que acabou a Taça e focarem-se no campeonato. No fundo, puxarmos pelo grupo em termos emocionais e mentais e estar focados no objetivo. Temos de seguir o nosso lema de 'todos por um' e com certeza vamos colher frutos", concluiu.